В Одесі пройшла акція на підтримку українських моряків

Біля будівлі оперативного командування "Південь" Збройних Сил України в Одесі, яке розташоване в одній будівлі зі штабом Військово-морських сил України, зібралася акція на підтримку українських військовослужбовців після обстрілу кораблів ВМС ЗСУ у Керченській протоці.

Про це повідомляє УНН.

Так, біля входу до будівлі зібралися активісти, які тримали в руках синьо-жовті прапори. До учасників акції вийшов представник Військово-морських сил, капітан Андрій Урсол, який повідомив журналістам, що ВМС ЗСУ зараз "виконують визначені завдання".

"Стосовно захоплених військовослужбовців, ми (ВМС – ред.) працюємо в контакті. У першу чергу, це робота Уповноваженого з прав людини, Міністерства закордонних справ, здійснюється взаємодія з Червоним хрестом... Командуванням ВМС розміщено на своїй сторінці (у Facebook – ред.) телефон гарячої лінії, на який можуть звертатися члени родин військовослужбовців", – зазначив Урсол.

Фото Олександра Гіманова