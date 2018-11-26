В Європарламенті хочуть добитися від РФ дозволу на відвідання Сенцова делегацією євродепутатів

В Європарламенті хочуть добитися від влади Російської Федерації отримання дозволу на відвідання незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова делегацією з числа євродепутатів.

Про це німецький депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс сказала на прес-конференції у Києві, повідомляє УНІАН.

Вона нагадала, що в Європарламенті увалили рішення удостоїти Сенцова премією імені Андрія Сахарова.

Водночас в Європарламенті звернулися до російської влади з проханням щодо звільнення Сенцова, аби він мав можливість самостійно приїхати і отримати премію.

"Але скоріше за все, цього не відбудеться і, відповідно, на врученні будуть присутні його сестра та адвокат", - заявила Гармс. "Ми зараз активно намагаємося відстоювати ідею перед російськими органами, щоби вони допустили делегацію Європарламенту за участю депутатів ЄП відвідати Олега Сенцова в ув'язненні", - заявила Гармс.