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Військовий літак США направився в акваторію Чорного моря

26 листопада, 2018 - 09:35
Фото Reuters

Літак радіоелектронної розвідки Військово-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Український мілітарний портал у Twitter.

"О 7:50 за київським часом літак радіоелектронної розвідки Військов-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні порталу у Twitter.

Станом на 8:30 він знаходиться у повітряному просторі Болгарії.

Як відзначає портал, літак направляється до узбережжя окупованого Росією Криму.

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