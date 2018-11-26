Військовий літак США направився в акваторію Чорного моря

Літак радіоелектронної розвідки Військово-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Український мілітарний портал у Twitter.

Літак радіоелектронної розвідки Військово-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря. Детальніше: https://t.co/K29ytSsSh1 pic.twitter.com/y13Q6E4VX5 — Мілітарний портал (@mil_in_ua) November 26, 2018

"О 7:50 за київським часом літак радіоелектронної розвідки Військов-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні порталу у Twitter.

Станом на 8:30 він знаходиться у повітряному просторі Болгарії.

Як відзначає портал, літак направляється до узбережжя окупованого Росією Криму.