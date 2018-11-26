ЄС має посилити санкції проти РФ, - Гармс

Євросоюз має посилити санкції проти Росії з метою виключення подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.

Про це у понеділок на прес-конференції в Києві заявила депутат Європарламенту від ФРН Ребека Гармс, передає Укрінформ.

"Якщо буде підтверджено напад, а ви знаєте, що Європейський Союз після порушення Росією міжнародного права запровадив економічні санкції та особисті санкції проти Російської Федерації, після вчорашніх подій ці санкції мають бути посилені", - заявила Гармс.

На її думку, попередження Росії від імені Євросоюзу "не здійснювати подальшу ескалацію", що надійшли після інциденту у Керченській протоці, недостатні.

"Це сталося вперше, коли російські морські сили під російським прапором відкрито напали на українські морські сили... Відома реакція міністра закордонних справ ЄС і глави Єврокомісії Моргеріні - вони зробили попередження не розвивати конфлікт і не здійснювати подальшу ескалацію, але ми не маємо жодних висновків із ситуації. Мені здається, що така реакція недостатня - просто робити попередження", - вважає депутат Європарламенту.