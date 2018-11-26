Збройні сили України приведені у повну бойову готовність, - Генштаб

Збройні сили України приведені у повну бойову готовність у відповідь на агресію Росії в Азовському морі.

Про це Генштаб Збройних сил України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося раніше, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм.