4 країни СНД майже готові визнати окупований Крим не територією України, - Чубаров

Чотири держави колишнього Радянського Союзу майже готові визнати Крим не територією України. Про це заявив народний депутат (БПП) Рефат Чубаров, передає 112.ua.

"Для мене болюче, що 4 держави колишнього Радянського Союзу (Вірменія, Білорусь, Узбекистан і Казахстан), ці чотири держави нібито, якщо виходити з суті їхніх поєдинків, можна сказати, що майже готові визнати Крим не територією України. Я мав розмову у МЗС України, я думаю, що тут ми маємо зробити якісь дуже конкретні дії з, як мінімум, послами цих країн. І ми маємо більш чітко й жорстко позначити свою позицію щодо недопустимості такої їхньої поведінки", - зазначив він.

При цьому Чубаров підкреслив, що Крим залишається не "сірою", а "чорною" зоною на тлі Донбасу.

"Там є ОБСЄ, там є якісь контакти (на Донбасі, - ред.), а до Криму вони (окупаційна влада, - ред.) нікого не допускають. Ми працюємо в Києві у режимі надзвичайної діяльності з тими членами Меджлісу, які є на материковій Україні", - сказав він.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму в судах під час перевезення на слідчі дії і на судові засідання політв'язням - кримським мусульманам - заламують руки, б'ють, на допитах в ФСБ застосовують тортури.