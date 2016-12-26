Держбюджет на 2017 рік стане бюджетом розвитку, - Гройсман

Державний бюджет на 2017 рік, ухвалений парламентом в ніч на 21 грудня і підписаний президентом України сьогодні, 26 грудня, стане бюджетом розвитку і зростання України.

Як повідомили в прес-службі Кабінету міністрів, про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

"Ми добре попрацювали, знайшли правильний підхід до формування кошторису на наступний, 2017 рік. Ми вважаємо, що він буде бюджетом розвитку, бюджетом зростання, - цитує Гройсмана прес-служба. - Фактично, ми збалансували бюджет таким чином, що він в інтересах людей і нашої прекрасної країни".

Він нагадав, що бюджет передбачає зростання економіки, реалізацію масштабних інфраструктурних проектів з будівництва доріг, забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, фінансування Збройних сил України, забезпечення заходів у сфері охорони здоров'я та подальшу децентралізацію.

"Ресурси є і для розвитку, і модернізації. На місцях кошти є. Там, де буде важко, ми підтримаємо, допоможемо, але нікому не дамо збавляти темп", - сказав Гройсман.