Екс-мер Херсона Сальдо повернувся в Україну і бере участь у засіданні сесії міської ради

Колишній міський голова Херсона Володимир Сальдо повернувся в Херсон після майже піврічної відсутності в Україні. Нагадаємо, у серпні цього року з’явився аудіо запис, на якому людина з голосом, схожим на голос Сальдо, зізнається у співпраці з ФСБ Росії. Незабаром стало відомо, що Сальдо затриманий у Домініканській республіці за нібито викрадення Дениса Пащенка. Останній, як з’ясувалося пізніше, був партнером Сальдо по бізнесу, з яким у нього виник конфлікт.

Під час перебування Сальдо за кордоном низка бізнес-об’єктів у Херсоні, які він раніше контролював, були перереєстровані на інших осіб, в тому числі на наближених до Пащенка людей.

Після скандалу з аудіозаписами і ув’язненням в Домініканській республіці на повернення Сальдо в Херсоні вже не очікували. Втім, 16 грудня екс-мер Херсона повернувся в Україну. В інтерв’ю одному з місцевих видань він заявив: «Я знаю, що ходили чутки, особливо після появи деяких роликів в мережі, що я не наважуся повернутися, що мене можуть відразу затримати. Але, як бачите, я тут, я живу в Херсоні, я повернувся додому, в своє рідне місто. І я планую працювати як і працював, робити ті корисні речі, які я вмію робити. І якщо це буде пов’язано з політикою, значить – це буде пов’язано з політикою».

Сьогодні, 26 грудня, Володимир Сальдо бере участь у пленарному засіданні сесії міської ради, де розглядають бюджет на 2017 рік. Він виступив з трибуни і закликав депутатів збільшити видатки на охорону здоров’я на 30 млн грн.

Довідка «Дня». Володимир Сальдо був мером м. Херсон з 2002 року по 2012 рік. З 2012 року – народний депутат України VII скликання від Партії регіонів (заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики). Голосував за «диктаторські закони». Виступав проти Революції гідності на російських телеканалах. Пройшов у другий тур виборів мера в 2015 році, але зняв свою кандидатури на користь висуванця від «Батьківщини» Владислава Мангера. Зараз є депутатом Херсонської міськради.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон