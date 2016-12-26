Генетики розшифрували ДНК найдавніших мумій із Чилі

Генетики з Національного музею природної історії Чилі розшифрували ДНК найдавніших мумій в світі, які були виготовлені індіанцями Чінчорро, повідомляє УНН з посиланням на Phys.org.

Зазначається, що мумії були виготовлені понад сім тисяч років тому, тобто вони на дві тисячі років "старші" за єгипетські.

Індіанці Чінчорро стали першими, хто муміфікував покійних. Дослідники за допомогою новітніх технологій вже проаналізували мумії 15 дітей і немовлят, які були виготовлені Чінчорро.

Дослідники встановили, що індіанці володіли відомостями про анатомію людини і використовували їх при виготовленні мумій. В ході цього процесу у покійного витягувалися внутрішні органи, мозок і шкіра, а потім тіло покривалося натуральної глиною. При цьому, за твердженням вчених, муміфікацією займалася сім’я людини, яку муміфікують.

З 1903 року дослідники виявили 180 мумій Чінчорро, які були поховані під відкритим небом, недалеко від пляжу. Індіанці цього племені не будували піраміди або гробниці.