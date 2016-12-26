Герою України генерал-майору Андрію Ковальчуку вручили диплом "Почесного громадянина села Щитинь"

Андрій Ковальчук є тим офіцером, котрим гордиться не тільки його рідне село Щитинь, а й Волинь та Україна. Нині він – перший заступник командувача високомобільних десантних військ Збройних Сил України, у зоні неоголошеної війни на сході України – з перших її днів, під його командуванням українські військові звільнили Миколаївку, Слов’янськ, Георгіївку, Лутугине, Круглик, Новосвітлівку, Хрящувату, Переможне, Щастя, Трьохізбенку, героїчно захищали Луганський аеропорт, за що виходця з Волині називають легендарним офіцером. Андрій Ковальчук нині нечасто буває у рідному Щитині, де живуть його мама і тато, інша родина. Щитинь – справжня волинська глибинка, село за 50 кілометрів від райцентру Любешів, на краю району, випускники місцевої школи у 10 клас ходять в село Черче сусіднього Камінь-Каширського району. Щитинський сільський голова Василь Саливончик постійно підтримує зв’язки зі знаменитим земляком, тож коли дізнався, що перед Новим роком він заїде до батьків, організував вечір зустрічі, аби вручити Андрієві диплом про присвоєння йому звання «Почесний громадянин села Щитинь». Рішення про це було прийнято 1 грудня цього року на сесії сільської ради.

Сільський клуб був заповнений вщерть. Сиділи у ньому батьки Ковальчука, два його брати, дружина, син. Годину слухали земляки спогади «свого» генерала про бої, перемоги... У залі, каже Василь Салівончик, мало в кого не було сліз на обличчі. Дуже важкою ціною здобувається українська незалежність, здобувається завдяки і таким героям, як Андрій Ковальчук. Діти та сільські артисти підготували невеликий концерт, особливо хвилюючою була пісня, виконана завклубом Людмилою Саливончик для мами героя. З Щитиня, каже сільський голова, кілька людей брали участь у неоголошеній війні на сході, відстоюючи територіальну цілісність держави, багато чоловіків служать у прикордонних військах. Вечір зустрічі з Героєм України Андрієм Ковальчуком відбувся у новому клубі, який у селі спорудили завдяки сприянню екс-народного депутата Адама Мартинюка, також вихідця з Любешівського району і першого, кого кілька років тому у Щитині відзначили званням почесного громадянина села.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк