Грузія скасувала кримінальну відповідальність за вживання маріхуани в невеликих дозах

У Грузії скасували тюремне покарання за споживання або придбання марихуани в невеликих обсягах.

Відповідне рішення виніс Конституційний суд Грузії, повідомляє Грузия Online.

Суд зазначив, що придбання і зберігання незначної кількості марихуани саме по собі не вказує на мету або реальний ризик збуту, і позбавлення волі за таке діяння є негуманним поводженням, яке суперечить конституції.

Найближчим часом суд продовжить розгляд питання про визнання неконституційною норми про тюремне покарання за повторне вживання, придбання, зберігання і виготовлення в особистих цілях інших наркотичних засобів.

Вживання наркотиків в Грузії є адміністративним покаранням, якщо порушника зловлять вперше, і кримінальним, якщо такий факт буде зафіксований повторно.

Питання про декриміналізацію марихуани періодично стає темою гарячих суперечок у Грузії. Акції з вимогою скасування кримінальної відповідальності за вживання марихуани проводяться в Грузії все частіше.