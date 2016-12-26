Із резиденції Додона зняли прапор ЄС

З резиденції нового президента Молдови Ігоря Додона зник прапор Європейського Союзу.

Про це повідомляє видання Noi.md.

Відсутність прапора помітили журналісти і мешканці Кишинева.

Поки не зрозуміло, чи був знятий прапор ЄС з резиденції за наказом нового президента. Пояснень його канцелярії з цього приводу ще не було.

Крім того, у вихідні був змінений сайт президента Молдови, який ведеться на трьох мовах. Якщо версії на англійській і російській мові залишилися незмінними, то версія румунською мовою (RO) була змінена на версію молдовською мовою (MD).

Нагадаємо, що раніше новообраний президент Молдови Ігор Додон заявив, що країна не відмовиться від Угоди про асоціацію з Євросоюзом.