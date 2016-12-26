Кандидати до Верховного суду пройдуть спецперевірку Нацполіції

Кандидати до участі в конкурсі на посади суддів касаційних судів Верховного Суду обов’язково пройдуть ретельну спецперевірку.

Про це голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков сказав на прес-конференції в Укрінформі.

«Процедура робиться в рамках закону. Це національна поліція України на наш запит дасть відповідь, чи є щось неприємне на кандидата або ж усе нормально, державна судова адміністрація, Національне агентство з питань запобігання корупції, національна комісія цінних паперів та фондового ринку, головне територіальне управління юстиції у місті Києві, Міністерство освіти та науки України, департаменти охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та Міністерство оборони України», - сказав Козьяков.

За його словами, наприклад, будуть перевірятися чи видаватися кандидатам ті чи інші довідки, чи справжніми є дипломи про вищу освіту та інша не менш важлива інформація.

«Можу сказати, що не завжди приходить відповідь позитивна», - додав голова ВККС.

Крім того, додав він, після проведення другого етапу конкурсу відбудеться достатньо буде серйозний відсів кандидатів, а список тих, хто залишився кандидатом буде переданий у Національне антикорупційне бюро. "У нас уже є домовленість. Вони вже чекають цей список», - сказав Козьяков.