Керрі працює над проектом взаємовизнання Палестини та Ізраїлю

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі працює над основою для майбутніх переговорів і угоди між Ізраїлем і палестинцями.

Про це повідомляє Ynet з посиланням на палестинські ЗМІ, передає Укрінформ.

"Державний секретар США Джон Керрі працює над основою для майбутніх переговорів і угоди між Ізраїлем і палестинцями", - йдеться в повідомленні.

Керрі має намір представити свою ініціативу вже в січні, перед зміною адміністрації президента США.

Як повідомляється, проектом плану держсекретаря передбачено створення палестинської держави з кордонами 1967 року і обмін територіями, внаслідок якого 80% єврейських поселень залишаться під ізраїльським суверенітетом.

Крім того, у проекті Керрі передбачено визнання палестинцями Єврейської держави. Ізраїль, у свою чергу, повинен буде визнати Палестинську державу зі столицею у Східному Єрусалимі.

Нагадаємо, що Нетаньяху заборонив своїм міністрам офіційні візити в країни, що голосували за скандальну резолюцію РБ ООН.