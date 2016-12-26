Ломаченко став кращим боксером 2016 року за версією Вoxingnews24

Українець Василь Ломаченко став кращим боксером 2016 року за версією авторитетного боксерського видання Вoxingnews24.

Про це йдеться на сайті Вoxingnews24, передає Еспресо.TV.

Упродовж року Ломаченко побив суперчемпіона WBO в напівлегкій вазі Романа "Роккі" Мартінеса нокаутом у 5-му раунді. Іншу велику перемогу Ломаченко здобув у бою проти раніше непереможного чемпіона WBA в напівлегкій вазі Ніколаса Уолтерса, побивши його в 7-му раунді нокаутом.

Портал зазначає, що хоча Уолтерс не був на рингу впродовж року, бокс, що продемонстрував Ломаченко, не залишив би шансів незалежно від кількості боїв, які би провів Уолтерс, якби виступав весь рік.

Нагадаємо, Ломаченко увійшов до 20 найкращих боксерів світу за версією BoxRec.