Луценко наказав прокуратурі Києві перевірити демонтаж МАФів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко доручив прокуратурі Києва дати правову оцінку діям правоохоронців та комунальників під час демонтажу МАФів у Києві.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facеbook.

"В зв'язку з подіями навколо зносу столичних МАФів поставив прокуратурі Києва завдання дати правову оцінку діям силовиків та комунальників", - йдеться у повідомленні.

Луценко наполіг на тому, що МАФ можна зносити лише після попередження, а сам демонтаж має забезпечити цілісність майна.

"Нічні бульдозери і поліцейські зачистки у стосунках із підприємцями – неприпустимі", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, в Умані вночі на 21 грудня невідомі осквернили синагогу біля могили цадика Нахмана, Луценко взяв розслідування справи під особистий контроль.