Уповноважений ВР України з прав людини Валерія Лутковська разом з омбудсменом РФ відвідала в окупованому Криму 3 українських в'язнів, серед яких - заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Секретаріату українського омбудсмена Богдан Крикливенко.

"Це сталося, ми в Сімферополі! Після 3 місяців, і особливо тяжких 2 останніх діб переговорів нам вдалося отримати можливість зустрічі із політичними в'язнями, які тримаються в Криму, а також тими засудженими, хто звернувся з проханням про передачу на материкову частину", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Кривленко, українська сторона просила зустрічі із 42 особами, але РФ надала можливість зустрітися із трьома, в тому числі із Ахтемом Чийгозом.

"Слід наголосити, це офіційний візит Уповноваженого до своїх громадян, навіть якщо територія тимчасово окупована. Ми своїх не залишаємо! Боротьба триває!" – додав керівник Секретаріату українського омбудсмена.

Нагадаємо, народний депутат (БПП) Рефат Чубаров заявив, що 4 держави колишнього Радянського Союзу майже готові визнати Крим не територією України.