Мінсоцполітики: В Україні перебуває на обліку майже 1,66 млн переселенців

Станом на сьогодні в Україні перебуває на обліку майже 1,66 млн переселенців, передає прес-служба Мінсоцполітики.

"Станом на 26 грудня 2016 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 млн 657 тис. 76 переселенців або 1 млн 334 тис. 830 сімей з Донбасу і Криму", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що 1 млн 103 тис. 792 сім'ї звернулись за призначенням грошової допомоги, 1 млн 15 тис. 225 з них таку допомогу призначено.

"З початку 2016 року отримувачам допомоги профінансовано 3 млрд 125 млн 579 тис. гривень", - додали у відомстві.