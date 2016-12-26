МЗС викликало посла Ізраїлю через скасування візиту Гройсмана, - ЗМІ

Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю в Києві для роз'яснення ситуації щодо скасування візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у Ізраїль.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в МЗС.
"Посла Ізраїлю викликали до МЗС України для надання пояснення щодо скасування візиту українського прем'єра в Ізраїль", - розповів співрозмовник агентства.
Згідно з інформацією, в ході зустрічі українська сторона виступила з закликом "припинити роздмухувати антиукраїнської істерії".
Нагадаємо, що Україна пояснила свою позицію в ООН щодо Ізраїлю.