МЗС викликало посла Ізраїлю через скасування візиту Гройсмана, - ЗМІ

Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю в Києві для роз'яснення ситуації щодо скасування візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у Ізраїль.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в МЗС.

"Посла Ізраїлю викликали до МЗС України для надання пояснення щодо скасування візиту українського прем'єра в Ізраїль", - розповів співрозмовник агентства.

Згідно з інформацією, в ході зустрічі українська сторона виступила з закликом "припинити роздмухувати антиукраїнської істерії".

Нагадаємо, що Україна пояснила свою позицію в ООН щодо Ізраїлю.