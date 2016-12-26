На Світлодарській дузі загинув випускник Львівської військової академії Микита Яровий

Командир 3-ї роти 1-го батальйону 54-ої окремої механізованої бригади 21-річний лейтенант Микита Яровий загинув 18 грудня. Через тиждень тіло передали нашим військовим.

Микита народився 2 лютого 1995 року у смт. Меліоративне , що на Дніпропетровщині. Закінчив Новомосковський колегіум №11. Вступив до Академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного у Львові, після закінчення якої у квітні 2016-го поїхав у зону АТО.

«Ти НАШ ;-( і ми про це ніколи не забудемо!!!, – пише на своїй сторінці у Фейсбуку настоятель львівського Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла о. Сус. – Ще кілька днів тому розмовляв з тобою та домовлялись про твоє вінчання у Гарнізонному храмі...

Ми будемо усі пам'ятати про тебе як того, хто любив життя і вмів співати про життя! Ти завжди був з гітарою! У тебе завжди було і залишається багато друзів.

Не зможемо затерти у щоденнику Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла день вашого вінчання – 20 січня 2017 року... В цей день і час будемо пам'ятати тебе у молитві!

Ми всі завжди будемо дивитись, як заходить сонце, бо там, де воно заходить починається нове життя з Богом! Спочивай з Богом!!!»

У Микити залишилися мама і молодший брат.

Священик надає номер картки ПриватБанку мами Микити – Людмили Ярової – 4149497860795584.

Можливо, хтось захоче допомогти родині.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів