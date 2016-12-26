Народні прикмети та весільні обряди хочуть внести до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО

До Національного реєстру нематеріальної культурної спадщини України як найяскравіші елементи від Київщини збираються внести обряди привітання, героїчні епоси, літописання, виконавські мистецтва, святкові обряди, традиційні ремесла та народні прикмети щодо погоди. Створення робочої групи по підготовці елементів до списку ухвалили на з’їзді краєзнавців та етнографів у Вишгороді, що проводився в рамках проекту «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в руках молоді».

Зокрема, до зазначених форм вираження нематеріальної культурної спадщини належать українська вишивка, билини, кобзарство, виготовлення української ляльки-мотанки, народний іконопис, традиції святкування Івана Купала, весільні обряди, пострижини, гутництво, ковальство, а також рукопотискання та привітання «Добрий день».

«Що таке статус ЮНЕСКО? Це перш за все світове визнання елементу, підвищення уваги, додатковий моніторинг. Це так би мовити «знак якості», адже будь-який турист з іншої держави намагатиметься насамперед познайомитися з пам’яткою зі списку ЮНЕСКО. А це в свою чергу сприятиме інтеграції української культури у світовий простір», - пояснила керівник Проекту, директор Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко.

На сьогодні до Національного реєстру, який веде та складає Міністерство культури України, включено 5 елементів: традиція Косівської мальованої кераміки, Петриківський декоративний розпис, Кролевецьке переробне ткацтво, Опішнянська кераміка і козацькі пісні Дніпровщини, включені до реєстру буквально місяць тому.

«Процес підготовки елементу до подання в список дуже складний - пояснила член експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини Міністерства культури України Світлана Пахлова. - Документи на подання Петриківського розпису, наприклад, готувалися 4 роки, козацькі пісні – 2 роки. Починається підготовка зі створення робочої групи, оскільки одній людині це не під силу. В Україні є затверджена облікова картка на елемент, де вказується уся досліджена інформація: носії, територія, на якій він побутує, історична довідка та ін. Далі ця картка надсилається на Міністерство культури, яке в свою чергу відправляє її на експертну раду. Після доопрацювання експертною радою елемент презентується на міжнародному рівні до списку ЮНЕСКО».

Як ухвалили на з’їзді, до робочої групи увійдуть краєзнавці, етнографи, вчені, дослідники, носії нематеріальної культурної спадщини, а також молодь Вишгородщини.