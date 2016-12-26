НАЗК вимагає пояснень від депутатів, які несвоєчасно подали е-декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило народних депутатів, серед яких Марія Матіос, В'ячеслав Богуслаєв, Юрій Шухевич, Костянтин Іщєйкін, Леонід Козаченко та Анатолій Гіршфельд, надати пояснення з приводу несвоєчасного подання електронних декларацій.

Як повідомляє прес-служба Нацагентства, за фактом несвоєчасного подання е-декларацій зазначеними депутатами розпочато перевірку.

У НАЗК зазначили, що направили відповідний запит на адресу Верховної Ради, а також листи на адресу народних депутатів щодо необхідності надання пояснень.

Однак жодних пояснень не було надано.

Перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік завершився 31 жовтня 2016-го. українськими політиками і чиновниками. Перший етап включав в себе звітність за майно, придбане в 2015 році.

За інформацією НАПК, на першому етапі електронного декларування було подано 103046 щорічних е-декларацій.

12 грудня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) початок розслідування семи кримінальних проваджень на підставі аналізу інформації, наведеної в електронних деклараціях посадових осіб.

15 грудня НАЗК направило до суду перші адміністративні протоколи про несвоєчасне подання декларацій політиками та чиновниками.