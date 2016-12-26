Нетаньяху заборонив своїм міністрам офіційні візити в країни, що голосували за скандальну резолюцію РБ ООН

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заборонив своїм міністрам відвідувати всі країни, які голосували за резолюцію в Раді безпеки ООН, в тому числі і Україну.

Про це повідомляє "9 канал".

Також заборонено проводити зустрічі з міністрами цих країн.

Нетаньяху також не має наміру зустрічатися з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей. Він порекомендував утриматись від коментування анексії територій поки Дональд Трамп не вступить на посаду президента США, натякнувши на ймовірність нових антиізраїльських кроків міжнародної громадськості.

В п'ятницю, 23 грудня, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, згідно з якою створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території "не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права". Документ підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. В той же час як США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.

Нагадаємо, що через скандальне голосування України у РБ ООН візит Гройсмана до Ізраїлю скасовано.