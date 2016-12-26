Остаточним переможцем парламентських виборів у Македонії стала правляча партія

Правляча партія Македонії VMRO-DPMNE стала остаточним переможцем парламентських виборів.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на агентство Meta.mk.

В результаті повторного голосування, яке відбулося на одній з дільниць в неділю в містечку Теарце, перемогу здобула опозиційна партія SDSM. За неї проголосували 245 людей, правлячу партію підтримали 149 виборців.

Варто зазначити, що попри побоювання того, що перемога опозиції лише на одній цій дільниці може змінити розподіл місць у македонському парламенті, ситуація не змінилася.

Таким чином VMRO-DPMNE отримує 51 місце, SDSM – 49.

Як відомо, голосування на парламентських виборах у Македонії відбулося 11 грудня. Проведення виборів має покласти край політичній кризі в Македонії, яка розгорілася після скандалу з прослуховуванням.

Зокрема, опозиція заявила про наявність таємних аудіозаписів, які велися з лютого 2015 року та свідчать про те, що тодішній прем’єр Нікола Груєвський, що знаходився при владі з 2006 року, наказав вести незаконне стеження за 20 тисячами осіб, включаючи міністрів.

Як відзначала опозиція, записи містять компрометуючі свідчення проти багатьох високопоставлених чиновників.

Груєвський наполягав, що записи були "сфабриковані" невідомими іноземними спецслужбами і віддані опозиції, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

До врегулювання кризи в країні долучився ЄС – за його посередництва було укладено угоду, яка передбачала проведення дострокових виборів, Нікола Груєвський же подав у відставку у січні.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звільнив послів у Македонії та Греції, підписавши відповідні розпорядження.