Пан Гі Мун лідирує в рейтингу кандидатів у президенти Південної Кореї

Генсек ООН Пан Гі Мун випереджає екс-лідера опозиції Південної Кореї Мун Чже Іна та інших кандидатів у президенти країни згідно з проведеним агентством RealMeter опитуванням громадської думки.

Про це повідомляє "112 Україна".

Зазначається, що популярність Пан Гі Муна за тиждень зросла на 2,8%, досягнувши 23,3% опитаних.

За інформацією RealMeter, Мун Чже Іна підтримують 23,1% корейців. За лідера Демократичної партії Лі Чже Мена висловилися 12,3%, підприємця і програміста Ан Чхоль Су підтримують 8,2% опитаних.

Рейтинг Пан Гі Муна піднявся після заяви генсека про бажання повернутися в Південну Корею і присвятити себе розвитку країни.

Повноваження нинішнього генерального секретаря ООН Пан Гі Муна закінчуються 31 грудня 2016 року. Антоніу Гутерріш буде перебувати на цій посаді з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, що Пан Гі Мун розглядає можливість участі у виборах президента Південної Кореї.