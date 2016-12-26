Помер британський співак Джордж Майкл

Британський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя, повідомив журналістам його видавець.

За його словами, співак мирно помер у себе вдома в графстві Оксфордшир в Англії.

Смерть виконавця підтвердила і місцева поліція. Її причини ні видавець, ні поліцейські не повідомляють. Відомо тільки, що жодних підозрілих обставин поліція не виявила.

У 2011 році Джордж Майкл хворів на важку форму пневмонії. Повідомлялося, що тоді він був на межі життя і смерті, а через апарат штучної вентиляції легенів він міг втратити голос. Однак, пізніше в тому ж році музикант оголосив про повне одужання.

Джордж Майкл народився у 1963 році в Лондоні. Свою музичну кар'єру він почав в 1980-х роках в складі дуету Wham, а після розпаду групи почав сольну кар'єру. Всього музикант випустив шість сольних альбомів.

За свою кар'єру Джордж Майкл отримав безліч музичних премій, в тому числі три "Греммі" і п'ять премій MTV. Його останній альбом Symphonica вийшов в 2014 році.