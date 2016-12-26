Проект іномовлення Ukraine Today з 1 січня припиняє існування

Медіагрупа «1 + 1», яка належить олігарху Ігорю Коломойському, з 1 січня 2017 року закриває проект іномовлення Ukraine Today.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «1+1».

У медіагрупі вважають, що зараз функцію іномовлення взяла на себе держава і підтримувати проект далі недоцільно.

«З огляду на економічну ситуацію в країні, підтримувати проект, який має виключно соціальний характер, а держава, в той же час, демонструє нульову зацікавленість в його існуванні, для нас неможливо», — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що медіа-холдинг виконає всі свої зобов’язання перед співробітниками UT у повному обсязі відповідно до діючих політик компанії та норм КЗпП.