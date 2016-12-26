Протести польської опозиції триватимуть до 11 січня

Депутати опозиційної польської партії "Громадянська платформа" і надалі знаходяться в залі засідань Сейму і залишаться там і після Нового року.

Про це в неділю ввечері заявив лідер партії Гжегож Схетина, повідомляє Європейська правда з посиланням на TVN24.

Він також додав, що "Громадянська платформа" чекає відновлення засідань Сейму, перерваних минулого тижня за розпорядженням маршалка Сейму Кухцінського.

Схетина підкреслив, що депутати ГП залишаться в залі засідань Сейму, принаймні, до 11 січня, коли має відбутися чергове засідання нижньої палати польського парламенту.

"Ми не хочемо визнавати, що бюджет був проголосований легітимно. Закон було порушено, останні події у цьому Сеймі – це зло для вільної Польщі, вільного Сейму, раніше такого не траплялося. Те, що сталося – це зло для польської демократії, для польського парламенту", – підкреслив він.

Видання відзначає, що протести опозиції у Сеймі тривають вже 10 днів. Так, від 16 грудня в пленарному залі парламенту Польщі знаходяться депутати від опозиції, які почали тоді протест проти вилучення з зали Міхала Щербини і проти запланованих польською владою змін у правилах роботи журналістів у Сеймі.

Тоді спікер Сейму Марек Кухцінський переніс засідання до Колонної зали Сейму, де правляча партія ПіС провела голосування за проект держбюджету Польщі 2017 року вручну, а також проголосувала закон, який зменшує соціальні гарантії для ветеранів спецслужб соціалістичної Польщі.

Опозиція закидає правлячій партії те, що голосування в Колонній залі були незаконні, в тому числі через відсутність кворуму.

Нагадаємо, президент Польщі в середу 21 грудня підписав закон про створення військ територіальної оборони (WOT).