РФ утримує у заручниках 120 українців, - Тандіт

У заручниках на території України, захопленій російськими військами, знаходяться 110 людей, ще 10 - на території самої Росії.

Про це заявив радник глави Служби безпеки України Юрій Тандіт.

"Заручниками, офіційно за даними служби безпеки, вважаються незаконно утримувані особи в Донецьку, Луганську - їх 110 осіб, крім цього ще 10 наших героїв знаходяться незаконно на території Російської Федерації, а різниці ніякої немає, є певна процедура. І коли хтось намагається знизити ці цифри, ми говоримо, що це життя наших хлопців", - сказав Тандіт.

Він нагадав, що найближчим часом Україна передасть 15 осіб зі списку на звільнення, наданого представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради України та представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що представники окремих районів Донецької і Луганської областей відмовились підтверджувати утримання 110 заручників, яких вимагають звільнити українська сторона та мінська група.