Семерак запропонував повністю реформувати склад Держекоінспекції

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак переконаний, що в реформовану Державну природоохоронну службу потрібно набирати нових людей і не проводити жодних переатестацій, передає урядовий портал.

"Завершення реформування Державної екологічної інспекції – це врегулювання дієвого інструменту, який повинен якісно здійснювати контроль природоохоронного законодавства. Я вважаю, що нинішній інститут влади, яким є Держекоінспекція, тотально корумпований. Його вилікувати неможливо. Тому ми запропонували уряду України наше бачення реформування її в новий природоохоронний орган", - сказав Семерак.

Міністр також відзначив, що важливим фактом корумпованості цієї системи є аналіз електронних декларацій, який показав, що найбільш багатими людьми є екоінспектори.

"Я пропонуватиму членам Кабінету Міністрів набрати у реформований орган - Державну природоохоронну службу - нових людей і не проводити жодних переатестацій. Це мають бути виключно нові люди, які матимуть нову мотивацію, нову підготовку, нову функцію. Звичайно, прийняття цього рішення залежить від політичної волі моїх колег з уряду",- наголосив міністр.

Крім того, Семерак підкреслив, що пріоритети, над якими Мінприроди працювало в 2016 році, вдалося реалізувати.

"Перший пріоритет – гармонізація українського законодавства із європейським. Другий – це боротьба з корупцією. Третій – насування нового конфайнменту на 4-й енергоблок ЧАЕС",- зазначив міністр.

Нагадаємо, 29 листопада новим саркофагом накрили 4-ий енергоблок ЧАЕС.