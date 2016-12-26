Сенат Нідерландів розгляне асоціацію Україна-ЄС після 15 березня, - МЗС

Уряд Нідерландів внесе на розгляд верхньої палати парламенту (Сенату) для ратифікації Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом після 15 березня 2017 року.

Про заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі Громадського, передає "Європейська правда".

"Що стосується Сенату, то Сенат не бере участі у виборах, водночас за планом, який був представлений прем'єр-міністром Нідерландів паном Рютте, він буде вносити в Сенат пропозиції щодо підтримки рішення про ратифікацію після виборів, після 15 березня, оскільки це питання є доволі заполітизованим. Хоча зараз можна сказати, що готові підтримати ратифікацію в Сенаті 43-44 представники з 75", - сказала Зеркаль.

За словами Зеркаль, нідерландський уряд підрахував, що зі 150 депутатів нижньої палати парламенту Нідерландів (Палати представників) близько 90 можуть підтримати ратифікацію Угоди про асоціацію.