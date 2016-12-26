Сьогодні у Львові відбудеться концерт пам'яті Назарія Яремчука

Справді народний артист України, виконавець відомих і улюблених багатьма пісень «Я піду в далекі гори», «Стожари», «Червона рута», «Гай, зелений гай», «Родина».., батько трьох талановитих дітей, які успадкували його хист, – Дмитра, Назарія та Марії, помер від невиліковної хвороби 1995 року, маючи за плечима неповні 44 роки.

Сьогодні у Львівській філармонії відбудеться вечір пам'яті Назарія Яремчука, котрий цього року святкував би 65-річчя.

Участь у концерті візьмуть Дмитро та Назарій Яремчуки, також – народний артист України, соліст легендарних у 1980-ті роки гуртів «Ватра» та «Світлиця» Мар'ян Шуневич, який, до слова, був добрим другом Назарія Яремчука.

Музичний супровід концерту – від інструментального ансамблю «Високий замок» (мистецький керівник – Андрій Яцків).

«Назарія Яремчука сміливо можна назвати справжньою епохою в історії української естради, – розповідають організатори вечора. – Почав співати з раннього дитинства. Під час навчання у Вижницькій школі неодноразово залишався послухати репетиції вокально-інструментального ансамблю «Смерічка», а згодом сам став учасником, в подальшому – керівником формації. А потім відбулося доленосне знайомство молодого співака зі студентом-композитором Володимиром Івасюком. І почалося…У виконанні Яремчука пролунала «Червона пісня» та інші пісні автора, які принесли їм обом визнання й утвердили в любові до української пісні в непрості радянські часи. Потім буде ще і плідна співпраця, і міжнародні конкурси та фестивалі, і поїздки по всіх радянських республіках…»

Отож, сьогоднішній вечір у Львівській філармонії – гарна нагода для всіх, хто любив творчість Назарія Яремчука, згадати та вшанувати…

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.