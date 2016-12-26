Суд розпочав розгляд клопотання прокуратури щодо заочного слідства у справі Януковича

Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання військової прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального судового слідства щодо екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомила суддя Кристина Тарасюк, передає УНН.

На початку судового засідання адвокат В.Януковича Віталій Сердюк надав офіційне свідоцтво про перебування В.Януковича на території РФ у статусі тимчасового притулку, а також матеріали, які свідчать про те, що екс-президенту загрожує небезпека під час перебування на території України, а саме протоколи допиту його охоронців.

В.Сердюк зазначив, що ці документи свідчать про наявність поважних причини неявки до суду В.Януковича. Тому адвокат заявив клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції для того, аби В.Янукович зміг взяти участь у засіданні.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

15 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання ГПУ і надав дозвіл на затримання підозрюваного екс-президента Віктора Януковича з метою його приводу на судове засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.