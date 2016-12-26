Туреччина розкритикувала міжнародну коаліцію через недостатню підтримку проти ІДІЛ

Туреччина розкритикувала сили міжнародної коаліції через недостатню підтримку Туреччини в її операції поблизу Ель-Баб проти терористичної організації "Ісламська держава", закликаючи США підтримати дану операцію.

Про це заявив Ібрагім Калін, прес-секретар президента Туреччини, передає Hurriyet Daily News.

"Ці кола, які завжди критикували Туреччину щодо ІДІЛ, не дають необхідної підтримки для боротьби з ІДІЛ в містах Аазаз, Джераблус, Дабік та Ель-Баб. Це неприпустимо", - заявив він.

"Ми хочемо сказати ще раз, що міжнародна коаліція повинна взяти на себе додаткові зобов'язання, зокрема, забезпечити підтримку з повітря", - додав він.

За його словами, близько 1900 квадратних кілометрів на півночі Сирії були очищені від ІДІЛ в рамках операції "Щит Євфрату".

"Незалежно від мобілізації (ІДІЛ. - Ред.), Туреччина буде рішучою в цьому відношенні, щоб операція була завершена", - сказав прес-секретар президента Туреччини.

Як відомо, антитерористична операція "Щит Євфрату" триває на півночі Сирії з 24 серпня за підтримки ЗС Туреччини.