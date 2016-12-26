У Філіппінах заявили про "червону тривогу" через тайфун Нок-тен

Потужний тайфун Нок-тен продовжує рухатися Філіппінами, і прямує до густонаселеної столиці Маніли. У цивільній обороні країни заявили про "червону тривогу", бурю очікують у місті в понеділок ввечері.

Втім, тайфун дещо ослабився, оскільки наближається до берега на східному узбережжі, але як і раніше пориви вітру досягають 140 км/год, зазначають метеорологи.

Шторм пошкодив лінії електропередач і повиривав дерева з коренем, але про загиблих не повідомлялося.

В офісі цивільної оборони Маніли попередили, що місто може постраждати від "важких інтенсивних дощів, паводків та сильного вітру".

"Ми заздалегідь передбачили поставки гуманітарної допомоги, аварійно-рятувальне та очисне обладнання в метро Маніли," - повідомили у раді моніторингу стихійних лих країни, цитує AFP.

Нок-тен (також відомий як Ніна) вдарив по узбережжю поблизу острова Катандуанес у неділю.

Нагадаємо, у жовтні у результаті супертайфуну Хайма на Філіппінах загинули щонайменше 12 людей.