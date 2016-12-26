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У Краматорську навчали ефективним медіакомунікаціям

26 грудня, 2016 - 17:35

Під час тренінгу в Краматорську "Із журналістом на ти або ефективні медіа комунікації" Світлана Агаджанян та Сергій Пронкін виокремили для представників громадських організацій деякі "фішки" і форми взаємодії зі ЗМІ. Зробили акцент на співпраці із різними видами медіа через використання інструментів, які дозволяють передавати інформацію журналістам і взаємодіяти з ними.

Учасники "занурювались" в практичні роботи, влаштовували прес-конференції, осмислювали можливості прес-ланчу, не забували про досьє для преси, щоб зорінтувати журналіста, допомогти йому усвідомити факт, документ в якому він знайде ключові цифри, поняття, а також контекст питання, що висвітлюється. Інакше "світло" може не так засвітити.

Тренінг відбувся в рамках проекту "Українська регіональна платформа громадських ініціатив".

Фьодор Руденко, Слов'янськ

Джерело: День
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