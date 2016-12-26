У Києві з 30 грудня запустять 3 нічних тролейбусних маршрути та 1 автобусний

З 30 грудня в Києві організують рух трьох нічних тролейбусних маршрутів та одного автобусного. Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

Так, з 23:00 до 6:00 працюватимуть наступні тролейбусні маршрути:

– № 91H "Залізничний вокзал Центральний - вулиця Милославська".

Траса: вул. Симона Петлюри - вул. Жилянська - вул. Антоновича - бульв. Дружби народів - міст ім. Патона - просп. Соборності - просп. Миру - вул. Будівельників - вул. Визволителів - вул. Перова - просп. Володимира Маяковського (до вул. Милославська) - просп. Володимира Маяковського - бульв. Перова - просп. Визволителів - вул. Будівельників - просп. Соборності - міст ім. Патона - бульв. Дружби народів - вулиця Велика Васильківська - вулиця Жилянська - вул. Шота Руставелі - вул. Саксаганського - вул. Симона Петлюри.

– № 92H "Залізничний вокзал Південний - просп. Свободи".

Траса: вул. Ползунова (у зворотному напрямку вул. Георгія Кірпи) - вул. Івана Огієнка - просп. Повітрофлотський - просп. Перемоги - вул. Данила Щербаківського - вул. Маршала Гречко - просп. Правди - просп. Василя Порика - просп. Свободи.

– № 93H "Станція метро "Площа Льва Толстого" - вул. Чорнобильська".

Траса: вул. Велика Васильківська - вулиця Льва Толстого - вулиця Володимирська - бульв. Тараса Шевченка - просп. Перемоги - просп. Академіка Палладіна - бульв. Академіка Вернадського - вул. Академіка Єфремова - вул. Чорнобильська - вул. Ірпінська - вул. Чорнобильська - вул. Академіка Єфремова - просп. Академіка Палладіна - просп. Перемоги - бульв. Тараса Шевченка - вул. Велика Васильківська.

Також запустять нічний автобусний маршрут № 137 який курсуватиме від Центрального залізничного вокзалу до ст. м "Харківська". Він курсуватиме по наступній трасі: вул. Симона Петлюри - вул. Жилянська - вул. Шота Руставелі (у зворотному напрямку - вул. Еспланадна - вул. Саксаганського) - вул. Басейна - бульв. Лесі Українки - вул. Кіквідзе - вул. Саперно-Слобідська - Південний міст - вул. Миколи Бажана - Дніпровська набережна - вул. Княжий затон - вул. Петра Григоренка - вул. Анни Ахматової - вул. Архітектора Вербицького - вул. Декабристів - ст. м "Харківська". Інтервал руху автобусів становитиме 60 хвилин.

Відзначається, що поки проїзд в нічному транспорті коштуватиме 3 гривні. Остаточна вартість проїзду буде сформована після моніторингу роботи нових маршрутів.

Раніше в Києві було створено два нових довгих маршрути - №№ 118 і 119. Перший буде курсувати від ст. м "Чернігівська" до ст. м "Політехнічний інститут", другий - від вул. Ю. Смолича до Контрактової площі. Також продовжать роботу два маршрути, які були створені раніше за рекомендаціями Світового банку - №№ 114 і 115, частина автобусів перейдуть на експресний режим руху.