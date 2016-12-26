У Львові покажуть виставку "Жахи війни"

В експозиції, що її відкриють завтра, 27 грудня, у Львівській національній галереї мистецтв – антивоєнний цикл офортів Франсіска Гойї (1746 – 1828), і це – перлина графічного зібрання київського Національного музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків. Як розповіла «Дню» завідувач науково-дослідного відділу ЛНГМ Оксана Козинкевич, на сьогодні це єдина в Україні повна серія гравюр, надрукованих з оригінальних авторських дощок.

Франсіско Гойя був першим художником, який побачив війну саме як абсолютне зло. В його офортах не лишилося ані ефектних батальних сцен XVIII ст., ані струнких вершників XIX ст., ані відчайдушних атак, ані героїчних фортець в облозі. Лише тотальна катастрофа: епідемія божевілля, через яку люди забувають, що вони – люди. Як наслідок, на них надсилають кари Небесні: голод, розруху, братовбивство, зневіру й повернення диктатури.

Гойя працював над антивоєнною серією гравюр у 1810 – 1820 роках і втілив у 80 аркушах свій травматичний досвід участі в подіях Піренейської війни. 1808 року Наполеон, скориставшись народним повстанням в Іспанії, почав завоювання країни, що була політично і стратегічно важливою для французів, оскільки мала контрольований доступ до Середземного моря.

Початкові аркуші серії «Жахи війни», від 2 до 47, є свідченням репортера, чи навіть «стрімера», який наживо бачив наслідки облоги Сарагоси, бої та партизанські акції поблизу Мадрида. Низка гравюр (48 – 64) документує сцени голодомору, що вразив столицю у 1811 – 1812 роках й забрав 20 тисяч життів. Сімнадцять останніх аркушів серії – символічні видіння Гойї, роздуми про долю, як він казав, «розчленованої» країни.

З огляду на жорстку цензуру, «Жахи війни» не були опубліковані за життя Гойї. Лише 1863-го Королівська Академія красних мистецтв у Мадриді вперше видала повну серію, давши їй назву «Жахи війни» (Los Desastres de la Guerra). Номери та оригінальні написи на аркушах (навіть з орфографічними помилками Гойї) були скопійовані й вигравірувані на мідних пластинах, з яких здійснювався друк. Музей Ханенків володіє відбитками четвертого видання –1906 року, які знавці високо цінують, зокрема – завдяки якості паперу.

Музей придбав гравюри у художника М.А. Шарнова напередодні ІІ Світової війни, у квітні 1941-го.

Відкриття експозиції антивоєнного циклу офортів Франсіска Гойї «Жахи війни» – о 16.00 у львівській Картинній галереї (вул. Стефаника, 3).

Репортаж з виставки – у наступних числах «Дня».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото Музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків