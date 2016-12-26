У Львові помічники святого Миколая відвідали 2800 дітей

У рамках Всеукраїнської благочинної акції «Миколай про тебе не забуде» помічники Чудотворця рознесли гостинці 2800 діткам із багатодітних, малозабезпечених сімей Львова, а також – дітям учасників АТО та сиротам.

Варто додати, що львівські помічники Угодника, а це, як правило, до півтисячі школярів та студентів, старанно і залюбки виконують обов'язки підручних святителя вже 16 років поспіль, з року у рік з 12 до 17 грудня збираючи, комплектуючи і пакуючи подарунки для малечі на Фабриці святого Миколая у Палаці мистецтв.

Акцію цього року підтримали 70 водіїв-добровольців, котрі зголосилися на прохання святого Миколая розвезти подарунки у найвіддаленіші куточки міста.

Нагадаємо, що благочинна акція «Миколай про тебе не забуде» започаткована у Львові 2001 року громадською організацією «Академія української молоді». Мета проекту – зібрати солодощі, іграшки, книжки, фарби, олівці, зошити, розмальовки, засоби гігієни… для дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, відповідно – принести свято, радість, віру в дива та, звичайно ж, вітання від святого Миколая.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів