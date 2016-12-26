У Львові пройшли змагання маленьких Санта Клаусів

Учора, 25 грудня, в одному із розважальних дитячих центрів пройшли перегони немовлят у костюмах Санта Клауса. До участі у змаганнях допускалися діти віком від 4,5 місяці до 1 року. Захід організували в рамках свята "Фабрика різдвяного настрою".

Усього до змагань долучилося 14 малюків. Деякі батьки одягали своїх немовлят не лише у костюм Санта Клауса, а й його помічників - ельфів. Правила змагань були дуже прості. Один із батьків відпускав немовля на старті. Інший же ж за допомогою іграшок мав привертати увагу дитини і спонукати її повзти до фінішу. Будь-який фізичний контакт з дитиною суворо заборонявся. Крім того дитина повинна була саме проповзти, а не пройти дистанцію, яка складала 10 метрів. Усіх малюків було розподілено по наближених вікових групах. Усі учасники змагань отримали грамоти, а переможці ще й цінні призи.

За словами організатора заходу, ці змагання спрямовані на привернення уваги до раннього розвитку дітей та соціалізації мам із маленькими дітьми.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів