У Львові відкрили виставку «За перевалом – перевал»

Експозицію представляють у Палаці мистецтв, і присвячена вона пам'яті відомого львівського фотографа Володимира Песляка, який у лютому закінчив життєвий шлях, а якби жив, то зараз святкував би 70-ліття.

Над фотовиставкою працювали автори проекту «SaveNATURE» Маріанна Лиско та Наталія Палій, організаційну роботу провела фотограф-фрілансер Альона Николаєвич. Спонсором виступив добрий товариш Володимира Песляка, директор Українського протиракового інституту у Відні д-р. Василь-Ярослав Новицький. Куратор показу, він же – автор назви «За перевалом – перевал» – позаштатний автор «Дня» Йосип Марухняк.

За плечима Володимира Песляка – сорок років праці в «Укрінформі». Також його пам’ятають і цінують як засновника громадської екологічної організації «WETI», а ще – першого у Львові модельного агентства. Член Національної спілки журналістів України. Продюсер і режисер відеофільмів «Кремона», «Італійський прованс», відеосерії «Українці світу»: «Візія Петра Яцика», «Богдан Футей. Історія одного американця», «Ліки Ярослава Новицького», «Незалежне судочинство США», документального фільму «Українська пестицидна війна. Досьє WETI». Автор публікацій «40-річні серії репортажів з України та світу»…

На відкритті виставки Песляка ішлося про те, що сам Майстер ніколи не мав персональних виставок. Коли його питали «Чому?», знизував плечима і відповідав, що кожен день «виставляється» в «Укрінформі»… Також організатори виставки говорили про те, що Песляк найбільше у житті любив фотографування, Карпати і жінок, отож намагалися об'єднати в експозиції ці три його вподобання.

«Ми хочемо, щоб його фотографія жила, щоби його надбання служило людям. І це не остання фотовиставка, тому що негативів є дуже багато і з них можна виокремити різні цікаві теми», – пообіцяла Альона Николаєвич.

Виставку «За перевалом – перевал» можна оглянути у Палаці мистецтв до 31 грудня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА