У Мексиці в результаті конфлікту наркоторговців було вбито 13 людей

У день Різдва у Мексиці загинули 13 людей у результаті конфлікту наркоторговців у 2 штатах країни. Про це інформує агенція Reuters.

Підтверджується, що поліція Мексики виявила 6 обезголовлених тіл чоловіків в місті Халіско штату Мічоакан. Цей штат є одним з основних штатів при перевезенні наркотичних речовин з Південної Америки в США. При тілах була знайдена записка з погрозами, підписана ім'ям мексиканського наркокартеля.

При цьому в штаті з найвищим рівнем злочинності в Мексиці - Герреро, невідомі увірвалися в будинок і жорстоко розправилися з родиною з 7 людей. Зловмисники втекли з місця злочину.

Нагадаємо, Нацполіція викрила злочинців, які вербували українців для роботи наркокур'єрами в РФ.