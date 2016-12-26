Минуло всім, але не всім минулось.
Євген Плужник, український поет, драматург, перекладач

У Москві знайшли мертвим начальника апарату глави "Роснафти"

26 грудня, 2016 - 19:02
Фото: znak.com

У центрі Москви у машині знайшли мертвим Олега Єровінкіна – керівник апарату голови "Роснафти" Ігоря Сєчіна.

Інформацію про це російським ЗМІ підтвердили у компанії.

Причини смерті Єровінкіна наразі невідомі. Співробітники російської Федеральної служби безпеки наразі проводять перевірку.

61-річний Єровінкін був генералом ФСБ. Він служив в органах держбезпеки з 1976 року. У 1990-х працював в адміністрації президента Росії Бориса Єльцина.

Посаду керівника апарату Сєчіна Єровінкін зайняв у 2012 році.

 

Джерело: Еспресо
«День» у Facebook, , VK, Google+
Новини партнерів
Loading...