У "ПриватБанку" оголосили новий склад керівництва

Майже половину у новому складі правління та керівництва ПриватБанку складають діючі менеджери банку, які разом з провідними фахівцями ринку зможуть забезпечити стабільну роботу банку.

Про це йдеться в прес-релізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"У новому складі правління та керівництва ПриватБанку майже половину складають діючі менеджери банку, які разом з провідними фахівцями ринку зможуть забезпечити стабільну роботу та продовження найкращих традицій найбільшого та найсучаснішого банку країни", - йдеться в повідомленні.

Першим заступником голови правління, який буде відповідати за розвиток системи обслуговування корпоративних клієнтів, малого бізнесу, розширення програми мікрокредитування підприємців "КУБ" та співпрацю із торговельними мережами, призначено Олега Сергеєва, який свого часу керував Західним регіональним управлінням ПриватБанку, працював в керівництві інших українських банків.

Система управління ризиками банку буде під контролем Олександра Дубровіна, який є на сьогодні одним з найкращих в Україні фахівців цього напрямку розвитку банків.

Керівником роздрібного бізнесу ПриватБанку став Олексій Шабан, який працює в банку понад 20 років та протягом останніх років очолював напрямок обслуговування індивідуальних ВІП-клієнтів.

Членом правління банку та керівником "Центру електронного бізнесу" і напрямком по роботі з Big Data призначено Сергія Харитича, який працював в лабораторії інновацій ПриватБанку з моменту її створення.

Членом правління банку, який буде відповідати за розвиток Служби безпеки ПриватБанку, юридичного напрямку та служби фінмоніторингу призначено Олексія Бережного, який має великий досвід керівництва відповідними підрозділами.

Заступник голови правління Олександр Дрелінг буде відповідальним за розвиток Back-office, інформаційних технологій та "ПриватМаркету".

Керівником Казначейства ПриватБанку та куратором інвестиційного бізнесу у новому правлінні банку буде заступник голови Галина Пахачук.

Головним бухгалтером банку призначено Валентину Ярмоленко, напрямком "Аудит" ПриватБанку керуватиме В'ячеслав Ветлужських, головним HR-менеджером ПриватБанку залишається Ольга Хлиніна, без змін залишається і керівний склад напрямку "Маркетинг та менеджмент" банку, яким керує Микола Щербина.