У Сербії вантажівкою перевозили 77 нелегальних мігрантів

У понеділок сербська поліція знайшла у двох транспортних засобах 77 мігрантів, які через територію країни намагалися потрапити до країн Західної Європи.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сербське міністерство оборони.

Повідомляється, що за підозрою у причетності до організації нелегального перевезення 77 мігрантів були затримані троє осіб.

"У понеділок силовики затримали в центральній Сербії двох чоловіків, які намагалися провезти 36 мігрантів з Афганістану та Малі у великому фургоні", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в іншому такому інциденті у вантажному відсіку вантажівки з німецькими номерами був виявлений 41 мігрант, сербський водій вантажівки затриманий.

Наплив мігрантів до Сербії не зменшується, оскільки є можливість дістатися до країн Західної Європи через так званий Балканський маршрут.

Нагадаємо, що у 2016 році більше 5 тис. мігрантів потонули в Середземному морі.