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У Сирії бойовики вбили щонайменше 30 цивільних

26 грудня, 2016 - 12:27
Фото Reuters

У неділю бойовики "Ісламської Держави" вбили щонайменше 30 цивільних у сирійському місті Ель-Баб, безліч людей отримали поранення.

Про це інформує Reuters із посиланням на турецьких військових.

"Щонайменше 30 цивільних осіб було вбито й багато інших отримали поранення у неділю після того, як "Ісламська Держава" почала атаку в сирійському місті Аль-Баб", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що кілька тижнів тому сирійські опозиційні угрупування й турецькі війська узяли місто Ель-Баб в облогу у рамках операції "Щит Євфрату", яка триває на півночі Сирії з 24 серпня цього року.

Нагадаємо, президент Реджеп Таїп Ердоган в Стамбулі заявив, що Туреччина не дозволить створити нову державу на півночі Сирії.

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