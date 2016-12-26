У Сирії бойовики вбили щонайменше 30 цивільних

У неділю бойовики "Ісламської Держави" вбили щонайменше 30 цивільних у сирійському місті Ель-Баб, безліч людей отримали поранення.

Про це інформує Reuters із посиланням на турецьких військових.

"Щонайменше 30 цивільних осіб було вбито й багато інших отримали поранення у неділю після того, як "Ісламська Держава" почала атаку в сирійському місті Аль-Баб", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що кілька тижнів тому сирійські опозиційні угрупування й турецькі війська узяли місто Ель-Баб в облогу у рамках операції "Щит Євфрату", яка триває на півночі Сирії з 24 серпня цього року.

Нагадаємо, президент Реджеп Таїп Ердоган в Стамбулі заявив, що Туреччина не дозволить створити нову державу на півночі Сирії.