Україна та Білорусь розширять співпрацю у галузі машинобудування

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко і заступник Міністра промисловості Білорусі Дмитро Корчик зустрілися, щоб обговорити розвиток промислової кооперації в 2017-2020 роках.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з повідомленням, Україна і Білорусь планують спільно виробляти тролейбуси, розширювати модельний ряд ліфтів спільного виробництва. Також планується організація низки спільних виробництв, наприклад, сільськогосподарської техніки спільно з холдингом Гомельмаш.

"Розвиток співпраці у сфері машинобудування - один із головних пріоритетів українсько-білоруської співпраці. У підготованій Дорожній карті з розвитку співробітництва на 2017-2020 роки відображені у першу чергу проекти машинобудівництва, зокрема виробництва тракторів, зерно- і кормозбиральних комбайнів, вагонів, будівної і комунальної техніки", - розповів Бровченко.

У свою чергу Корчик підтвердив, що "промисловість України і Білорусі доповнюють один одного і постійно зростають".

За даними МЕРТ, за 8 місяців 2016 товарообіг між країнами склав $2,3 млрд. Це на 9% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (з них $537,4 млн. - український експорт і $1,76 млрд - імпорт).

Нагадаємо, Білорусь проголосувала проти резолюції ООН по Криму, де вперше названо півострів окупованою територією.