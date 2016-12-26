Україна та Ізраїль домовилися запобігти "підвищенню градусу дискусії"

Вітчизняні дипломати та посол Ізраїлю домовилися про запобігання підвищення градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільстві через нещодавнє загострення міждержавних відносин у зв'язку з підтримкою Україною антиізраїльськї резолюції ООН. Про це стало відомо за підсумками зустрічі, яка пройшла в МЗС з послом Ізраїлю Еліавом Белоцерковскі, повідомили в прес-службі українського зовнішньополітичного відомства.

"З українського боку було висловлено розчарування з приводу емоційної реакції окремих ізраїльських чиновників і політиків на результати голосування в Нью-Йорку. Послу Ізраїлю надано роз'яснення щодо мотивів, які зумовили позицію делегації України на підтримку згаданого проекту. Відзначається, що Україна дотримується послідовної позиції щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, яку неодноразово оприлюднила в різних форматах", - відзначають в МЗС.

Повідомляється, що за підсумками зустрічі було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищення градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільстві. "Виходячи із загальної зацікавленості в розвитку позитивних досягнень двосторонніх відносин, яких вдалося досягти протягом останніх років, Україна і Ізраїль зосередять зусилля на підготовці низки важливих двосторонніх заходів: проведення у Києві чергового раунду переговорів щодо проекту Угоди про вільну торгівлю, підготовка до підписання Імплементаційного протоколу до нещодавно ратифікованої сторонами Угодою, що регулює трудову міграцію, а також продовження переговорів про подальшу лібералізацію авіасполучення", - сказано в повідомленні.

Крім того, було домовлено узгодити ряд контактів високо рівня на 2017 рік.

Нагадаємо, 23 грудня, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території "не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права".

Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися. Авторами документа є Малайзія, Нова Зеландія, Сенегал і Венесуела.