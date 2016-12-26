Українська армія відновлює важливі об’єкти інфраструктури Донбасу, - штаб АТО

Завдяки оперативній роботі офіцерів української сторони СЦКК відновлено важливі об’єкти інфраструктури Донбасу.

Про це повідомив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін

генерал-майор Анатолій Петренко, передає прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Лише за минулий тиждень незаконні збройні формування 11 разів завдавали вогневих ударів по місцях, де немає позицій Збройних Сил України.

У результаті ворожих обстрілів було пошкоджено низку важливих об’єктів інфраструктури Донбасу. Так, без подачі електроенергії залишилась Донецька фільтрувальна станція, яка здійснює водопостачання міст Авдіївка та Ясинувата. Під загрозою повної зупинки опинився Авдіївський коксохімічний завод.

Також було пошкоджено високовольтні лінії електропередач до підстанцій, що забезпечують водопостачання міст Торецьк, Горлівка, Донецьк та Маріуполь. Без питної води могли залишитись понад півмільйона мирних мешканців. Офіцери української сторони СЦКК вжили оперативних заходів для негайного проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

Станом на 15 годину 25 грудня всі основні ремонтні роботи виконані у повному обсязі.

Нагадаємо, що за добу бойовики 33 рази обстріляли позиції сил АТО.