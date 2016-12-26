"Укрпошта" підніме зарплату рядовим працівникам

Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" внесло зміни в Колективний договір, згідно з яким з 1 січня 2017 року доходи працівників виробничих спеціальностей підприємства зростуть в середньому на 20% і становитимуть не менше мінімальної заробітної плати, 3200 гривень, повідомила прес-служба "Укрпошти", передає УНІАН.

"У рамках реформування УДППЗ "Укрпошта"... а також з метою приведення тексту Колективного договору у відповідність з прийнятим законодавством про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, керівництвом "Укрпошти" були розроблені... зміни в Колективний договір Прийняті зміни будуть діяти протягом року у зв'язку з проходженням процедури корпоратизації підприємства", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до змін Колективного договору "Укрпошти", доходи зростуть у середньому на 20% у працівників виробничих спеціальностей, зокрема, у сортувальників, водіїв, листонош, відповідно відпрацьованому часу.

Також, за даними прес-служби, з 1 січня зміниться система преміювання в компанії. Так, якщо раніше рівень премії для кожного співробітника залежав виключно від рівня виконання плану доходів всієї компанії, то тепер нова система преміювання буде базуватися на чітких показників ефективності, і для кожного напрямку діяльності "Укрпошти" вони будуть визначатися окремо.